Синоптик заявила, что следующая волна потепления придет в Москву 11 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Следующая волна потепления придет в Москву в четверг, 11 января, спрогнозировала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт объяснила, что сильные морозы в новогодние праздники были следствием гребня антициклона, который сейчас начал разрушаться. В ближайшие дни следует ждать температурных скачков, предупредила синоптик.

В среду, 10 января, в столице будет небольшой снегопад, а показатели термометров поднимутся ближе к нулю, уточнила Позднякова. Волна потепления охватит Москву 11 января.

"В течение суток погода будет облачная, со снегом. Иногда будет подниматься метель. Минимальная температура воздуха на территории столицы составит минус 10–12 градусов, зато днем — минус 2–4 градуса", – отметила она.

В пятницу и субботу, 12 и 13 января, в столице вновь похолодает, добавила Позднякова. По ее словам, ночная температура ожидается на уровне минус 15–20 градусов, а дневные показатели – в пределах минус 13–18 градусов. Температурные скачки прогнозируются и на следующей неделе, резюмировала она.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин сообщил, что в ближайшие дни в городе выпадет от 4 до 8 сантиметров снега. По его словам, погода будет определяться влиянием прохождения на западе атмосферных фронтов, которые принесут кратковременное потепление.

Из-за ветра, снегопада и гололедицы в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности до вечера 11 января.



Резкие скачки атмосферного давления, сильный ветер и метель ожидаются в столице 10 января