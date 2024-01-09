09 января, 16:28Общество
Москвичей предупредили о сильном ветре и снегопаде с 10 на 11 января
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики объявили в Москве желтый уровень погодной опасности из-за ветра, снегопада и гололедицы до вечера 11 января. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
В ведомстве уточнили, что местами порывы южного ветра могут достигать 18 метров в секунду.
"Прогнозируется снег, местами сильный. Местами метель. Гололедица, местами снежные заносы на дорогах, период предупреждения – с 21:00 10 января до 21:00 11 января", – говорится в сообщении.
Аналогичное предостережение действует в том числе в Подмосковье, заключили в Гидрометцентре.
9 января с 18:00 до 21:00 в Москве ожидаются сильные снегопады. Как уточнили в комплексе городского хозяйства столицы, в этот временной период возможен прирост еще до 2 сантиметров снега.
В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин уточнил, что в ближайшие дни в городе выпадет от 4 до 8 сантиметров снега. По его словам, погода будет определяться влиянием прохождения на западе атмосферных фронтов. Они принесут кратковременное потепление, поделился эксперт.
Синоптики пообещали потепление и снегопады в Москве
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