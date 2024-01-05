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В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века. В ночь на 5 января температура воздуха достигла 44,3 градуса мороза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на финский метеорологический институт.

Сообщается, что ночью в финском аэропорту Энонтекие температура воздуха опустилась до отметки минус 44,3 градуса по Цельсию.

Накануне около 20 тысяч человек на юге Финляндии из-за морозов остались без электричества. Кроме того, финская государственная железнодорожная компания VR отменила часть поездов дальнего следования из-за сильных морозов. Отмена сообщения затронет около 10 тысяч пассажиров.

Более того, на фоне морозов, в Финляндии четвертый день подряд задерживаются пригородные поезда, а некоторые маршруты и вовсе отменены.

Ранее сообщалось, что город Клин и его окрестности снова стали самой холодной точкой на карте столичного региона. В ночь на 5 января температура воздуха опустилась до минус 32,5 градуса. К 08:30 пятницы температура поднялась до 30,5 градуса мороза.

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