Облачная погода и небольшой снег прогнозируются в Москве 5 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

В пятницу, 5 января, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов мороза, по области – от 15 до 20 градусов мороза.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице и Подмосковье может понизиться до минус 20 градусов.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что погоду в Москве продолжает формировать периферия антициклона. По прогнозам синоптика, начиная с пятницы, 5 января, в столичном регионе постепенно начнет теплеть.

До этого в столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве