Синоптик пообещала москвичам потепление на следующей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Перемены в погоде произойдут на первой рабочей неделе в этом году. Со среды, 10 января, в столице ожидается резкое потепление до минус 15 градусов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, 8 и 9 января прогнозируются сильные морозы. Температура упадет до минус 25–28 градусов. Однако со среды, 10 января, потеплеет до минус 15 градусов. В четверг, 11 января, прогнозируются облачная погода и снег.

"Ночная температура поднимется до показателей минус 10–15 градусов, а днем – до минус 8–10", – подчеркнула синоптик.

Метеоролог добавила, что аналогичная погода сохранится до конца недели. За это время город вернется к климатической норме января, которая сейчас в среднем на 15 градусов ниже нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров. Метеоролог предупредил, что с 9 января в столице вновь прогнозируются осадки.

Научный руководитель Гидрометцентр России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве потеплеет до минус 10 градусов в первые рабочие дни после новогодних праздников.

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