Облачная и почти безветренная погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная и почти безветренная погода ожидается в столице в ближайшие дни, временами пройдет небольшой снег. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В субботу, 6 января, столбики термометров опустятся до 14–16 градусов мороза. Днем 7 января будет минус 22–24 градуса. В ночь с 7 на 8 января ожидается от минус 24 до минус 26 градусов, 8 января – 17–19 градусов мороза.

По данным синоптиков, в ночь на вторник, 9 января, будет 16–21 градус мороза, днем – 9–14 градусов ниже нуля. Подобная температура прогнозируется ночью и днем 10 января, местами пройдет небольшой снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве потеплеет до минус 10 градусов в первые рабочие дни после новогодних праздников. По его словам, также в столице прогнозируются снег и порывы ветра до 8–10 метров в секунду.

Гидрометцентр РФ продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильных морозов. Ранее он действовал до полуночи 6 января. Теперь предупреждение будет действовать до 12:00 7 января.

Синоптики заявили, что снегопад в столице продолжится около двух суток