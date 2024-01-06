Снегопад не повлиял на график поездов в Московском узле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад не повлиял на работу железнодорожного транспорта в Московском узле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Московскую железную дорогу.

"В настоящее время поезда в Москве и области курсируют в штатном режиме", – уточнили в МЖД.

Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. Прирост свежевыпавшего снега за прошедшую ночь составил более 6 сантиметров, заявил заммэра Петр Бирюков.

По его информации, снегопад продолжится в течение дня, прирост снега может составить еще до 1 сантиметра.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров за прошедшую ночь и утро 6 января.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, в столице выпало около 3 миллиметров осадков, но из-за низких температур снег был пушистым и содержал влагу, что привело к его росту. К 09:00 высота снега достигла 21 сантиметра.

Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 8 см