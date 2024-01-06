Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Прирост свежевыпавшего снега за прошедшую ночь составил более 6 сантиметров, заявил заммэра Петр Бирюков. По его информации, снегопад продолжится в течение дня, прирост снега может составить еще до 1 сантиметра.

Бирюков отметил, что ранним утром специалисты провели сплошное механизированное подметание тротуаров и проезжей части, затем сделали противогололедную обработку. В 11:00 приступили к очередному циклу работ.

По информации заммэра, для уборки Москвы используется необходимое количество роторной и другой техники. Особое внимание рабочие уделяют оперативной очистке тротуаров, пешеходных зон, подходов к станциям метро и МЦК, остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Помимо этого, во время светового дня проходит очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов, также специалисты очищают выступающие элементы фасадов зданий.

В ведомстве уточнили, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов призвали не заходить за них и быть предельно внимательными в зонах работ.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров за прошедшую ночь и утро 6 января.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, в столице выпало около 3 миллиметров осадков, но из-за низких температур снег был пушистым и содержал влагу, что привело к его росту. К 09:00 высота снега достигла 21 сантиметра.

Также Леус отмечал, что в ночь на 7 января в столице будет облачная погода с прояснением. Ожидается 24 градуса мороза.

Снегопады накроют Москву днем 6 января