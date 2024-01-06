Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 8 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров за прошедшую ночь и утро 6 января. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции на ВДНХ, в столице выпало около 3 миллиметров осадков, однако из-за низких температур снег был пушистым и содержал влагу, что привело к его росту. К 09:00 высота снега достигла 21 сантиметра.

"На других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова сегодня утром составила от 19 сантиметров на Балчуге до 33 сантиметров в Тушино, там снега прибавилось 7 и 9 сантиметров соответственно", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, в ближайшие пару дней снежных осадков не прогнозируется, однако с 9 января они снова пойдут. К концу рабочей недели высота покрова может увеличиться до 25–30 сантиметров.

Ранее Леус рассказал, что облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов будут в столице в ночь на 7 января. Как он отметил, 6 января на погоду влияние будет оказывать малоактивный циклон. В городе ожидается небольшой снег, а максимальная температура составит от минус 15 до минус 17 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве потеплеет до минус 10 градусов в первые рабочие дни после новогодних праздников. По его словам, также в столице прогнозируются снег и порывы ветра до 8–10 метров в секунду.

Синоптики заявили, что снегопад в столице продолжится около двух суток