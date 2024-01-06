06 января, 11:21Общество
До минус 24 градусов прогнозируется в Москве в рождественскую ночь
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов будут в столице в ночь на 7 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.
Как он отметил, 6 января на погоду влияние будет оказывать малоактивный циклон. В городе ожидается небольшой снег, а максимальная температура составит от минус 15 до минус 17 градусов.
"В ночные часы циклон будет покидать столичный регион. В облаках появится прояснение, а снег постепенно прекратится. На смену относительно теплому воздуху вновь начнут поступать более холодные воздушные массы с северо-запада", – подчеркнул синоптик.
По словам Леуса, днем в Рождество снег полностью прекратится. Столбики термометров покажут минус 19–21 градус.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве потеплеет до минус 10 градусов в первые рабочие дни после новогодних праздников. По его словам, также в столице прогнозируются снег и порывы ветра до 8–10 метров в секунду.
Гидрометцентр РФ продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильных морозов. Ранее он действовал до полуночи 6 января. Теперь предупреждение будет действовать до 12:00 7 января.
Синоптики заявили, что снегопад в столице продолжится около двух суток
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