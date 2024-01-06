До минус 24 градусов прогнозируется в Москве в рождественскую ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов будут в столице в ночь на 7 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Как он отметил, 6 января на погоду влияние будет оказывать малоактивный циклон. В городе ожидается небольшой снег, а максимальная температура составит от минус 15 до минус 17 градусов.

"В ночные часы циклон будет покидать столичный регион. В облаках появится прояснение, а снег постепенно прекратится. На смену относительно теплому воздуху вновь начнут поступать более холодные воздушные массы с северо-запада", – подчеркнул синоптик.

По словам Леуса, днем в Рождество снег полностью прекратится. Столбики термометров покажут минус 19–21 градус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве потеплеет до минус 10 градусов в первые рабочие дни после новогодних праздников. По его словам, также в столице прогнозируются снег и порывы ветра до 8–10 метров в секунду.

Гидрометцентр РФ продлил действие оранжевого уровня погодной опасности в столичном регионе из-за сильных морозов. Ранее он действовал до полуночи 6 января. Теперь предупреждение будет действовать до 12:00 7 января.

Синоптики заявили, что снегопад в столице продолжится около двух суток