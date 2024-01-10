Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жителям и гостям столицы порекомендовали в среду, 10 января, пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Об этом заявили в телеграм-канале Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

Так, департамент со ссылкой на синоптиков предупредил, что в течение дня в Москве ожидается снегопад.

"Городской транспорт работает штатно. Автобусы, электробусы и такси быстрее проезжают по выделенным полосам", – сказано в сообщении.

Водителей призвали быть осторожными на съездах и подъемах с мостов, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин сообщил, что в ближайшие дни в городе выпадет от 4 до 8 сантиметров снега. По его словам, погода будет определяться влиянием прохождения на западе атмосферных фронтов, которые принесут кратковременное потепление.

Из-за ветра, снегопада и гололедицы в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности до вечера 11 января.



Москвичей предупредили о сильном снегопаде