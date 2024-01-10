Декабрь стал "самым темным" месяцем в 2023 году в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Декабрь стал "самым темным" месяцем в 2023 году. Об этом ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

Она объяснила, что, по данным обсерватории МГУ, в декабре прошлого года солнце светило в Москве 8 часов при норме 18. Между тем в декабре 2017 года солнце в столице вообще не появлялось на небе, напомнила синоптик.

Позднякова отметила, что всего в 2023 году солнце в Москве сияло 1 811 часов, это 105% от годовой суммы. Больше всего солнца было в июне – 325 часов. В сентябре столица получила рекордное количество солнечного сияния – 245 часов, 167% от нормы месяца.

По информации метеоролога, самым солнечным в 21-м столетии остается 2014 год с годовой суммой 2 168 часов, что на четверть выше нормы.

Ранее сообщалось, что средняя мировая температура в 2023 году на 1,48 градуса превысила аналогичный показатель доиндустриальной эпохи 1850–1900 годов. Средняя глобальная температура в 2023 году составила 14,98 градуса тепла, что на 0,17 градуса выше предыдущего годового рекорда 2016 года.

До этого западные СМИ со ссылкой на экспертов заявили, что 2024 год также может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Всемирная метеорологическая организация еще до окончания 2023 года присвоила ему такой титул.

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