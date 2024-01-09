Средняя температура 2023 года была на 1,48 градуса выше конца XIX века – климатологи

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Средняя мировая температура в 2023 году на 1,48 градуса превысила аналогичный показатель доиндустриальной эпохи 1850–1900 годов. Об этом говорится в исследовании европейской службы мониторинга Copernicus.

Средняя глобальная температура в 2023 году составила 14,98 градуса тепла, что на 0,17 градуса выше предыдущего годового рекорда 2016 года. Кроме того, показатели 2023 года стали на 0,60 градуса теплее, чем средние показатели 1991–2020 годов.

Данный факт подтвердил статус предыдущего года как самого теплого за всю историю наблюдений с 1850 года, заявили климатологи.

Ранее западные СМИ со ссылкой на экспертов заявили, что 2024 год также может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Всемирная метеорологическая организация еще до окончания 2023 года присвоила ему такой титул.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, 2023 год стал самым жарким за всю историю человечества. По данным Copernicus, самыми теплыми месяцами в мире за всю историю наблюдений стали ноябрь, октябрь и сентябрь. Месяц июль на Земле стал самым жарким за последние 83 года, уступив только 1940 году.

В России осень 2023 года стала второй по температурным значениям среди самых теплых за всю историю метеонаблюдений, уступив только 2020 году. А август 2023 года в целом стал самым теплым в РФ по итогам наблюдений с 1891 года.

В столице осень также отметилась температурными рекордами. Сентябрь 2023 года стал самым жарким в Москве за последние 176 лет. По данным специалистов, в целом прошедший 2023 год в столице вошел в топ-6 самых теплых с 1879 года. Однако звание самого теплого по-прежнему осталось за 2020 годом.

2023 год может оказаться самым жарким на Земле за всю историю наблюдений