Высота снежного покрова в Москве за сутки выросла на 3 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За последние сутки в Москве высота снежного покрова увеличилась на 3 сантиметра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Прошедший снегопад добавил столичному региону снега. В столице, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова достигла 24 сантиметра, прибавка за сутки составила 3 сантиметра", – информировал синоптик.

По словам Леуса, такие показатели практически соответствуют норме 10 января, которая обозначена в 25 сантиметров. Между тем на Балчуге высота снежного покрова составила 22 сантиметра, в Тушине – 36 сантиметров. В Подмосковье высота сугробов меняется в диапазоне от 18 сантиметров в Серпухове и до 38 сантиметров – в Волоколамске.

Между тем в ночь на 14 января в Москве вновь ожидаются 20-градусные морозы. Мороз будет усиливаться ночью, однако в течение дня температура будет повышаться. Температурные показатели в ночь на старый Новый год окажутся ниже, чем 1 января.



"Утро": -4 градуса ожидается в столице 10 января