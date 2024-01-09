До 8 см снега может выпасть в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие дни в Москве выпадет от 4 до 8 сантиметров снега, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

По его словам, погода будет определяться влиянием прохождения на западе атмосферных фронтов. Они принесут кратковременное потепление. В результате температура воздуха в столичном регионе будет расти.

В среду, 10 января, в Москве потеплеет до минус 6–8 градусов, а в Московской области – до минус 4–9 градусов. В четверг в столице ожидается около -2 градусов, а в области – от 0 до -5 градусов. Основной теплый поток пройдет по южным районам Московской области.

Также прогнозируются небольшие снегопады с гололедицей. В ночные часы со вторника на среду выпадет до 2–4 сантиметров снега. В четверг снегопады будут более продолжительными, но слабыми по интенсивности. При этом за сутки до пятницы выпадет еще около 2–4 сантиметров.

С пятницы в столицу придет холодный фронт и произойдет резкое похолодание. С четверга на пятницу в ночные часы ожидается -13... -18 градусов, а днем -12... -17 градусов.

В субботу мороз окрепнет до -17... -18 градусов ночью и до -20 градусов – днем. В воскресенье начнет заходить очередная волна более теплого воздуха, морозы начнут смещаться и температура поднимется до -8... -13 градусов.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров. Метеоролог предупредил, что с 9 января в столице вновь прогнозируются осадки.

По данным синоптиков, на этой неделе в Москве ожидаются колебания температур и изменчивая погода.



Синоптики пообещали потепление и снегопады в Москве