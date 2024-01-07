Колебания температур и изменчивая погода ожидаются в Москве на предстоящей неделе

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Аномальные холода сохранятся в столичном регионе до понедельника, 8 января. После температура поднимется до минус 1–6 градусов, однако комфортной зимы не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра "Фобос" Евгения Тишковца.

"Что касается прогнозов на предстоящую неделю, смягчение холода будет, но ждать теплой, комфортной, какой-то евро- или скандинавской зимы, я бы не стал. Мало того, период этого бесснежья будет прерван, и неделя будет чередоваться очень разными погодными условиями", – подчеркнул он.

Как отметил синоптик, в предстоящую ночь температура составит от минус 23 до минус 25 градусов. Днем 8 января столбики термометров покажут от минус 14 до минус 16 градусов. Во вторник, 9 января, погода начнет меняться.

"Соответственно, холод смягчится, ночью минус 10 – минус 15, днем минус 6 – минус 11 градусов. В среду мы окажемся в самом центре циклона, поэтому снегопады усилятся вновь, в основном ночью", – рассказал метеоролог.

В четверг, 11 января, в городе прогнозируются снегопад и метель. Ночью значения покажут от минус 10 до минус 15 градусов, а днем потеплеет до минус 1 – минус 6 градусов. В пятницу, 12 января, снова похолодает до минус 17 градусов.

"Очень значимые колебания, очень неустойчивая погода, но она по-зимнему неустойчива. Мы остаемся в хороших минусах, температурный режим изредка будет возвращаться в норму", – добавил Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве выросла на 8 сантиметров. Метеоролог предупредил, что с 9 января в столице вновь прогнозируются осадки.

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