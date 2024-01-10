Высота снежного покрова в столице вырастет на 4–6 см 11 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в четверг, 11 января, ожидаются ветер, метель и снежные заносы, а также сугробы, которые вырастут на 4–6 сантиметров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, за 10 и 11 января общий прирост снежного покрова составит 10 сантиметров. На данный момент высота снега на ВДНХ – 22 сантиметра.

Синоптик также рассказал, что в столичном регионе к концу недели прогнозируется усиление морозов до -20 градусов днем и до -30 градусов – в ночное время.

Ночью 12 января в Москве будет 15–17 градусов мороза, в Подмосковье – до минус 23 градусов, днем прогнозируется небольшой снег и 12–14 градусов мороза. В ночь на 13 января в столице ожидается минус 24 – минус 22 градуса, по области – до минус 30 градусов. Днем в городе будет минус 17 – минус 12 градусов, по области – до минус 20. В течение дня температура окажется ниже нормы на 13–15 градусов, отметил Вильфанд.

Он добавил, что 14 января прогнозируется 17–20 градусов мороза и небольшой снег, а днем столбики термометров покажут минус 15 – минус 10 градусов. По словам синоптика, в понедельник, 15 января, в Москве потеплеет до минус 6 – минус 1 градуса.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило об интенсивном снегопаде, метели и гололедице в ближайшее время. С 18:00 10 января до 21:00 11 января также ветер может усилиться до 18 метров в секунду.

До этого сообщалось, что высота снежного покрова за последние сутки в столице выросла на три сантиметра. Общая высота сугробов в столице составляет 24 сантиметра, что практически соответствует показателям 10 января.

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