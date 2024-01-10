Москвичей предупредили о сильном снегопаде, метели и гололедице до вечера 11 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главное управление МЧС России по Москве опубликовало предупреждение об интенсивном снегопаде, метели и гололедице в ближайшее время. Соответствующее сообщение размещено в телеграм-канале ведомства.

По прогнозам Росгидромета, с 18:00 10 января до 21:00 11 января в столице обещают снег, метель, гололедицу и местами снежные заносы. Кроме того, в этот период ветер может усилиться до 18 метров в секунду.

В связи с непогодой водителям посоветовали снизить скорость и держать дистанцию от других автомобилей. Также автомобилисты должны избегать резких обгонов и перестроений. При этом в ведомстве напомнили, что машины лучше не оставлять рядом с деревьями, а пешеходам порекомендовали обходить шаткие конструкции.

При необходимости сотрудники МЧС посоветовали звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-22-22.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова за последние сутки в Москве выросла на 3 сантиметра. Общая высота сугробов в столице составляет 24 сантиметра, что соответствует показателям января.

В течение дня снегопад в Москве продолжится. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. Он следует по выделенным полосам, что снижает трафик на дорогах.



Желтый уровень погодной опасности начнет действовать в Москве и Подмосковье 10 января