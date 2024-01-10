Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей столицы призвали использовать общественный транспорт в условиях непогоды. Соответствующее обращение к гражданам появилось в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ведомство напомнило, что с 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе прогнозируется снегопад и порывистый ветер.

"Просим по возможности сегодня вечером и завтра использовать городской транспорт для поездок по городу. Метро, МЦК, МЦД работают штатно, а наземный транспорт быстрее передвигается по выделенным полосам. Так вы сэкономите время в пути", – говорится в публикации.

Автомобилистов просят сохранять внимательность, не превышать скорость, выдерживать дистанцию с другими машинами, а также не совершать резких маневров. О неисправности светофора или сломанном дорожном знаке можно сообщить по телефону 3210.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столице 11 января ожидаются ветер, метель и снежные заносы, а также сугробы, которые вырастут на 4–6 сантиметров.

Синоптик также рассказал, что в столичном регионе к концу недели прогнозируется усиление морозов до минус 20 градусов днем и до минус 30 градусов – в ночное время. Ночью 12 января в Москве будет 15–17 градусов мороза, в Подмосковье – до минус 23 градусов.



"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 11 января