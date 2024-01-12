Синоптик спрогнозировал аномальные морозы в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В выходные, 13–14 января, в столице ожидается похолодание до минус 26 градусов, что на 12–14 градусов ниже нормы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, в выходные будет солнечная и морозная погода без снегопада. В ночь на 13 января температура составит от минус 26 до минус 28 градусов. Днем столбики термометров покажут минус 20 градусов. В ночь на 14 января тоже будет морозно, при этом уже к вечеру того же числа будет теплеть, отметил синоптик.

В понедельник, 15 января, температура повысится до минус 1 – минус 6 градусов. Январь 2024 года, продолжил Шувалов, оказался намного холоднее обычного – средняя температура составила минус 20 градусов, чего не было с 1987 года.

Ранее в Москве зафиксировали новый суточный рекорд по осадкам. 11 января их количество составило 9 миллиметров. Прошлый рекорд с количеством осадков в 7,7 миллиметра выявили в 1960 году.

Кроме того, 11 января этого года в столичном регионе наблюдалась зимняя гроза. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, это очень редкое явление, которое длилось около двух-трех минут.

Похолодание ожидается в столице до 14 января