В Москве зафиксировали новый суточный рекорд по осадкам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 11 января, в Москве выявили новый суточный рекорд по осадкам. Их количество составило 9 миллиметров, рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"За день четверга к ночным осадкам в Москве добавилось 1–3 миллиметра. В результате на ВДНХ был установлен новый суточный рекорд по осадкам, который составил 9 миллиметров", – поделилась Позднякова.

Синоптик добавила, что предыдущий суточный рекорд с количеством осадков в 7,7 миллиметра выявили в 1960 году.

Между тем стало известно, что 11 января в столичном регионе наблюдалась зимняя гроза. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это явление очень редкое. По словам синоптика, грозовая активность длилась всего две-три минуты.

В городе до 12:00 12 января действует желтый уровень погодной опасности. Вместе с тем в Москве до 18:00 11 января объявлено предупреждение из-за гололеда, а до 21:00 этого же дня – из-за снегопада, метели и ветра.

Резкое похолодание ожидается в столице в ночь на 12 января