Синоптик предупредил об ультраполярном арктическом вторжении в центральной части РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В центральной части России ожидается очередное арктическое вторжение. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина.

По его словам, в Москве 11 января будет метель, а на дорогах – гололедица. В ночь на 12 января в городе похолодает до минус 15 – минус 17 градусов. Днем ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, температура – в районе 12–14 градусов мороза, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16 градусов.

Ильин добавил, что в ночь на 13 января столбики термометров покажут в Москве минус 24 градуса, а днем ожидается минус 15 – минус 17 градусов. Ночью 14 января, продолжил синоптик, температура в столичном регионе будет от минус 17 до минус 22 градусов, однако днем повысится до минус 10 – минус 15 градусов.

Кроме того, эксперт рассказал об атмосферном давлении в Москве и Подмосковье до конца недели. Синоптик отметил, что 11 января оно будет достаточно низким – примерно 732 миллиметра ртутного столба.

"В пятницу – до 745, в субботу – до 750 и выше, а в воскресенье начнется резкое падение до 740, и в понедельник будет 730 миллиметров ртутного столба", – заключил Ильин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал морозную погоду в столице в ночь на 14 января. По его данным, температура в столице ожидается от минус 16 до минус 21 градуса. Он также отметил, что погода нормализуются в начале следующей недели.

Помимо этого, в столице действует желтый уровень погодной опасности, который продлили до 12 января. Гидрометцентр РФ объявил предупреждение из-за снегопада, метели и ветра.

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