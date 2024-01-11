Высота столичных сугробов местами превысила 40 см

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве образовались 30-сантиметровые сугробы, местами их высота превысила 40 сантиметров. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, столичные сугробы увеличились на 6 сантиметров. На ВДНХ их высота составляет 30 сантиметров, на Балчуге – 28 сантиметров, в МГУ – 35 сантиметров, в Тушине – 41 сантиметр. Синоптик подчеркнул, что это на 5 сантиметров превышает норму и соответствует показателям третьей декады января.

Между тем снег продолжает идти, заключил Тишковец.

Ранее столичный Дептранс призвал горожан использовать общественный транспорт из-за непогоды. Ведомство подчеркнуло, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следит Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, а также рекомендовало водителям быть внимательнее, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В столице 11 января ожидаются сильный снег и метель, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы.

Синоптики предупредили о метели и гололедице 11 января в столице