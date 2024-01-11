Сильный снег и метель ожидают москвичей 11 января

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

В четверг, 11 января, в Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода и сильный снег, местами метель. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров в столице будут показывать от 2 градусов мороза до 0, а в области – от 5 градусов мороза до 0. При этом днем температура в Москве снизится до -13 градусов, а в Подмосковье – до -15.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в столице 11 января ожидаются ветер, метель и снежные заносы, а также сугробы, которые вырастут на 4–6 сантиметров.

Синоптик также рассказал, что в столичном регионе к концу недели прогнозируется усиление морозов до минус 20 градусов днем и до минус 30 градусов – в ночное время. Ночью 12 января в Москве будет 15–17 градусов мороза, в Подмосковье – до минус 23 градусов.



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