В Дептрансе напомнили москвичам о непогоде и призвали пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дептранс Москвы призвал москвичей и гостей столицы использовать общественный транспорт из-за непогоды. Соответствующее обращение к гражданам появилось в телеграм-канале ведомства.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве весь день будет снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт", – указано в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что метро, МЦК и МЦД работают штатно, а автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам. Там также призвали водителей большегрузов планировать поездки с учетом погодных условий и не перегружать автомобили.

Ведомство подчеркнуло, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следит Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, а также рекомендовало водителям быть внимательнее, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В столице сегодня ожидаются сильный снег и метель, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы.

Желтый уровень погодной опасности в Москве будет действовать до 12 января. Гидрометцентр России объявил предупреждение из-за снегопада, метели и ветра.



Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до утра 12 января