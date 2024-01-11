Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления 11 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Атмосферное давление в столице понизилось на 20 единиц к утру четверга, 11 января. Однако в ближайшее время показатели барометров резко возрастут, предупредила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"К 07:00 11 января атмосферное давление на ВДНХ понизилось до 730 миллиметров ртутного столба. За 15 часов падение составило 20 единиц. Это далеко от рекордного понижения, 26 января 1987 года падение давления за сутки достигло 37,3 миллиметра ртутного столба", – говорится в ее телеграм-канале.

Синоптик отметила, что с 09:00 давление начало расти, поскольку Москва оказалась под влиянием тыловой части циклона. При этом в городе становится холоднее, добавила Позднякова.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве до 12 января. Гидрометцентр России объявил предупреждение из-за снегопада, метели и ветра.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что на фоне снегопада 11 января сугробы в городе могут вырасти на 4–6 сантиметров. По его словам, к концу недели прогнозируется усиление морозов до минус 20 градусов.



Снегопад и пониженное атмосферное давление спрогнозировали синоптики 11 января в Москве