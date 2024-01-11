Москвичей предупредили о морозной погоде в ночь на старый Новый год

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Морозная погода прогнозируется в столице в ночь на старый Новый год, с 13 на 14 января, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает News.ru.

"Новогодняя ночь по старому стилю в столичном регионе также ожидается морозной – минус 16–21 градус. Днем в выходные прогнозируется минус 9–14 градусов. Существенных осадков с пятницы не ожидается, но в целом на небе будет облачно", – отметил он.

Однако, по словам синоптика, в субботу, 13 января, в городе ожидаются прояснения.

Погодные условия нормализуются в начале следующей недели, уточнил Вильфанд. Они будут характерны для середины января, добавил он. Температура ночью будет на уровне 9–14 градусов, а днем – минус 3–8 градусов, резюмировал эксперт.

В столице в четверг, 11 января, ожидаются сильный снег и метель, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. На дорогах прогнозируется гололедица и снежные заносы.

Желтый уровень погодной опасности в Москве будет действовать до 12 января. Гидрометцентр России объявил предупреждение из-за снегопада, метели и ветра.



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