Зимняя гроза наблюдалась в Московском регионе днем 11 января

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Зимняя гроза произошла в столичном регионе в четверг, 11 января. Это крайне редкое явление, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

В четверг после полудня в течение 15–20 минут произошел период минимальной видимости, интенсивного снега и усиления ветра, отметил он. Именно в это время была гроза, поделился Вильфанд.

Синоптик рассказал, что грозовая активность длилась всего две-три минуты. Это крайне редкое погодное явление обусловлено катафронтом, пояснил эксперт.

"Через Москву проходит холодный фронт, который отделяет теплый воздух, поступивший к нам вчера вечером. Фронтальные разделы бывают разными: есть анафронт – холодный фронт, который медленно перемещается, а есть катафронт, который перемещается с большой скоростью, и сейчас именно он и наблюдался", – сказал Вильфанд.

По его словам, циклон и холодный фронт быстро перемещались со скоростью 60 километров в час. Подобный фронт подпитывался силой холодного воздуха из Арктики и двигался очень быстро. Синоптик добавил, что перед этим холодным фронтом были выявлены теплые воздушные массы, которые под напором фронтального раздела начинают быстро подниматься вверх.

Такие явления стали причиной того, что верхняя граница кучево-дождевых облаков достигла отметки 5–5,5 километра, а нижняя граница облака была на уровне 500–600 метров.

Между тем синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин предупредил, что в центральной части страны ожидается новое арктическое вторжение.

Он уточнил, что в ночь на 12 января в Москве похолодает до минус 15 – минус 17 градусов. Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег, температура – в районе 12–14 градусов мороза, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16 градусов.

Желтый уровень погодной опасности действует в городе до 12:00 12 января. Вместе с тем в Москве до 18:00 11 января объявлено предупреждение из-за гололеда, а до 21:00 этого же дня – из-за снегопада, метели и ветра.

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 11 января