Столичные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Работы по ликвидации последствий снегопада непрерывно продолжаются в столице. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве уточнили, что городские службы без перерывов мониторят состояние улично-дорожной сети, а также проводят регламентные работы в соответствии с условиями погоды.

Под особым контролем находятся тротуары, пешеходные зоны, подходы к станциям метрополитена и МЦК, остановкам общественного транспорта, соцобъектам, говорится в сообщении. Повсеместно ведутся работы по вывозу снега с улично-дорожной сети и дворовых территорий с зачисткой парковок, лотковых зон.

Отмечается, что на улицах работает погрузочная и снегоуборочная техника. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге и относиться с пониманием к работе коммунальных служб.

Также в течение светового дня проводится очистка от наледи и снега скатных кровель многоквартирных жилых домов, водосборных желобов и воронок водостоков, выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огородили специальными заграждениями и лентами. Пешеходов призвали не заходить за них и быть предельно внимательными в зонах работ.

В четверг, 11 января, в Москве выявили новый суточный рекорд по осадкам. Их количество составило 9 миллиметров. Предыдущий суточный рекорд с количеством осадков в 7,7 миллиметра зафиксировали в 1960 году.

Кроме того, 11 января в столичном регионе наблюдалась зимняя гроза. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это явление очень редкое. После полудня в течение 15–20 минут произошел период минимальной видимости, интенсивного снега и усиления ветра.

В Москве зафиксировали новый суточный рекорд по осадкам