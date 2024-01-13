Температура в Московском регионе снова опустилась до минус 32 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мороз, пришедший в столичный регион, окреп минувшей ночью до 32 градусов, сообщает Гидрометцентра РФ.

Самой холодной точкой на карте Москвы и области стал город Клин, где зафиксировала минус 32,2 градуса. В Москве на главной метеостанции, на ВДНХ, воздух в ночное время остыл до минус 23,7 градуса. В районе гостиницы "Балчуг" в центре города столбики термометров не опускались ниже -19 градусов.

Тем временем в столице продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. До 14:00 жителей города просят сократить время пребывания на улице, не использовать для обогрева домов импровизированные обогреватели, не перегружать ими электросеть, одеваться на улицу теплее, а придя с мороза, не пить сразу же горячие напитки и не принимать горячий душ.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков сообщил, что коммунальные службы города продолжают работать в усиленном режиме. Под их особым контролем – функционирование систем жизнеобеспечения.

В субботу днем в Москве ожидается минус 17–19 градусов, по области – до минус 21 градуса. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, на дорогах гололедица. В ночь на воскресенье, 14 января, синоптики прогнозируют минус 24–26 градусов в Москве и до минус 27–30 – по области.

13 января в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Потепление в столице ожидается 15 января. Однако, по данным синоптиков, во второй половине следующей недели морозы вернутся.

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 13 января