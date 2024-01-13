Москвичам рассказали о погоде 13 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 13 января, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров в столице будут показывать от 17 до 19 градусов мороза, а в области – от 16 до 21 градусов мороза.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, введенный из-за гололедицы, его продлили до 13:00 14 января.

Потепление в столице ожидается 15 января. Однако, по данным синоптиков, во второй половине следующей недели морозы вернутся.

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 13 января