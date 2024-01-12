Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Потепление в Москве ожидается 15 января. Однако во второй половине следующей недели морозы вернутся, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, во второй половине следующей недели средняя столичная температура ночью будет от минус 14 до минус 9 градусов, днем – 9–4 градуса мороза. При этом прогноз погоды на Крещение, 19 января, еще уточняется.

Вильфанд напомнил, что в грядущие выходные в Москве будут сильные морозы. В ночь с 12 на 13 января ожидается от минус 28 до минус 26 градусов, днем 13 января – минус 19 – минус 17 градусов, столбики термометров могут опуститься до минус 21 градуса, это на 17 градусов ниже нормы.

Вильфанд добавил, что ночью 14 января прогнозируется минус 26 – минус 24 градуса, днем – 14–12 градусов ниже нуля. Однако после этого температура резко повысится до минус 3 – минус 1 градуса днем. Связано это с перемещением воздушных масс из Атлантики.

Между тем специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в крещенскую ночь в Москве будет около нуля градусов, 19 января столбики термометров опустятся до минус 8–10 градусов, передает РИА Новости.

"В ночь на 19 января температура может повыситься чуть ли не до нуля градусов, но очень на короткое время, мы, видимо, попадем в теплый сектор циклона", – объяснила она.

Позднякова сообщила, что 20 января температура в столице продолжит понижаться, период крещенских морозов может захватить 20 и, возможно, 21 января. По предварительной информации синоптика, 20 января температура будет от минус 10 до минус 15 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в выходные, 13–14 января, в столице ожидается похолодание до минус 26 градусов, что на 12–14 градусов ниже нормы. При этом январь 2024 года оказался намного холоднее обычного – средняя температура составила минус 20 градусов, чего не было с 1987 года.

Также в Москве продлили до 13:00 14 января желтый уровень погодной опасности, введенный из-за гололедицы.

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