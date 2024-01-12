Москвичей предупредили о 25-градусных морозах в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аномальные морозы, из-за которых столбики термометров достигнут показателей в минус 20–25 градусов, ожидаются в Москве в конце недели. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

По его словам, в выходные дни, 13 и 14 января, температура воздуха опустится днем до минус 18–20 градусов.

"Новогодняя ночь по старому стилю также будет холодной. К вечеру столбики термометров опустятся до минус 25 градусов", – добавил синоптик.

При этом Шувалов подчеркнул, что потепление в столичном регионе можно будет ожидать лишь к 15 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал морозную погоду в столице в ночь на 14 января. По его данным, температура в столице ожидается от минус 16 до минус 21 градуса. Он также отметил, что погода нормализуются в начале следующей недели.



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