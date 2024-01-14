Москвичам рассказали о погоде 14 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 14 января, в столице и области ожидаются облачная погода и небольшой снег. На дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Днем столбики термометров в Москве будут показывать от 13 до 15 градусов мороза, а в области – от -11 до -16 градусов.

Скорость южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 739 миллиметров ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за сильных морозов. Предупреждение будет действовать с 23:00 13 января до 10:00 14 января.

В начале новой недели ожидается заметное потепление. В понедельник, 15 января, будет от минус 3 до минус 5 градусов днем. Ночью же температура может упасть до минус 14 градусов.



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