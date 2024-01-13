Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильных морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за сильных морозов в субботу, 13 января. Об этом свидетельствует прогностическая карта на сайте

Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать с 23:00 13 января до 10:00 14 января.

Помимо этого, в столице введен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Он действует до 12:00 15 января.

До минус 30 градусов ожидается в Москве в ночь на 14 января и в утренние часы. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Особенно контролируется функционирование систем жизнеобеспечения.

В начале новой недели ожидается заметное потепление. В понедельник, 15 января, будет от минус 3 до минус 5 градусов днем. Ночью же температура может упасть до минус 14 градусов.

Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах в ночь на 14 января