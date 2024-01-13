13 января, 21:58Общество
Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильных морозов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за сильных морозов в субботу, 13 января. Об этом свидетельствует прогностическая карта на сайте
Гидрометцентра России.
Предупреждение будет действовать с 23:00 13 января до 10:00 14 января.
Помимо этого, в столице введен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Он действует до 12:00 15 января.
До минус 30 градусов ожидается в Москве в ночь на 14 января и в утренние часы. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Особенно контролируется функционирование систем жизнеобеспечения.
В начале новой недели ожидается заметное потепление. В понедельник, 15 января, будет от минус 3 до минус 5 градусов днем. Ночью же температура может упасть до минус 14 градусов.
Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах в ночь на 14 января
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