До 30 градусов мороза будет в столице в ночь на 14 января и утром

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До минус 30 градусов ожидается в Москве в ночь на 14 января и в утренние часы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Особенно контролируется функционирование систем жизнеобеспечения.

Отмечается, что круглосуточно дежурят аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов, диспетчерские службы, подготовлены источники аварийного энергоснабжения.

На данный момент температура теплоносителя в системе отопления находится на максимальном значении, говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по вопросам теплоснабжения можно позвонить на круглосуточную горячую линию ПАО "МОЭК" по номеру +7 (495) 539-59-59, в Единый диспетчерский центр по номеру +7 (495) 539-53-53 .

Помимо этого, можно обратиться в управляющую компанию. Контакты своей управляющей компании можно узнать на портале "Дома Москвы".

Также горожан попросили сократить время пребывания на улице при сильном морозе.

Мороз, пришедший в столичный регион, окреп минувшей ночью до 32 градусов. Самой холодной точкой на карте Москвы и области стал город Клин, где зафиксировала минус 32,2 градуса. В Москве на главной метеостанции на ВДНХ воздух в ночное время остыл до минус 23,7 градуса.

В начале новой недели ожидается заметное потепление. В понедельник, 15 января, будет от минус 3 до минус 5 градусов днем. Ночью же температура может упасть до минус 14 градусов.

Синоптики предупредили москвичей об аномальных морозах в ночь на 14 января