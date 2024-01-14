Потепление ожидается в Москве после 30-градусных морозов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После ночных морозов с 14 на 15 января в Москве ожидается повышение температуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня после ночных 20-градусных морозов холод будет отступать", – сообщил он.

Влияние на погодные условия в Москве окажет теплый атмосферный фронт. Температура воздуха в городе днем 15 января поднимется до -16 градусов, а к вечеру – до -13 градусов.

Атмосферное давление между тем опустится и составит 733 миллиметра ртутного столба.

Минувшей ночью температура воздуха в Москве опустилась ниже 30 градусов мороза. Наименьшее значение было зафиксировано в ТиНАО. Там температура воздуха опустилась до -30,7 градуса мороза.

В связи с аномальными морозами в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Более того, до 12:00 15 января в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.



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