14 января, 11:22Общество
Потепление ожидается в Москве после 30-градусных морозов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
После ночных морозов с 14 на 15 января в Москве ожидается повышение температуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня после ночных 20-градусных морозов холод будет отступать", – сообщил он.
Влияние на погодные условия в Москве окажет теплый атмосферный фронт. Температура воздуха в городе днем 15 января поднимется до -16 градусов, а к вечеру – до -13 градусов.
Атмосферное давление между тем опустится и составит 733 миллиметра ртутного столба.
Минувшей ночью температура воздуха в Москве опустилась ниже 30 градусов мороза. Наименьшее значение было зафиксировано в ТиНАО. Там температура воздуха опустилась до -30,7 градуса мороза.
В связи с аномальными морозами в городе объявили оранжевый уровень погодной опасности. Более того, до 12:00 15 января в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.
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