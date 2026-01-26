Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 17:58

В мире

В Британии бывший моряк стал продавать грязные носки за тысячи фунтов

Фото: 123RF.com/kimtoru

Бывший моряк Королевского флота Великобритании Зак Блэкман рассказал, как зарабатывает до 30 тысяч фунтов стерлингов (3 миллиона рублей. – Прим. ред.) в неделю на продаже грязных носков. Его слова передает Daily Star.

Блэкман проходил службу с 18 лет. Он хотел сделать в этой сфере карьеру, но через три года его выгнали из флота за съемку порно. После этого мужчина решил создавать контент для фетишистов. Больше всего он зарабатывает на снимках ног.

"Я был в шоке, что это такой большой рынок", – рассказал Блэкман в интервью британскому телешоу This Morning.

Теперь бывшему моряку платят даже за грязные носки. Стоимость этой услуги доходит до 1,5 тысячи фунтов стерлингов. Помимо этого, один из пользователей пытался купить за несколько сотен фунтов 30-секундное видео, на котором Блэкман снимает носки.

"Один человек рассказал мне, что оставил жену дома, чтобы поехать забрать мой носок", – добавил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил мужчинам, которые пользуются знакомствами на одну ночь, обратиться в военкомат. По его мнению, такие мужчины хотят показать свои характер и предназначение. При этом он уточнил, что речь не идет о тех, кто ищет себе пару на сайтах знакомств.

Читайте также


за рубежом

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика