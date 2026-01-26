В Британии бывший моряк стал продавать грязные носки за тысячи фунтов

Фото: 123RF.com/kimtoru

Бывший моряк Королевского флота Великобритании Зак Блэкман рассказал, как зарабатывает до 30 тысяч фунтов стерлингов (3 миллиона рублей. – Прим. ред.) в неделю на продаже грязных носков. Его слова передает Daily Star.

Блэкман проходил службу с 18 лет. Он хотел сделать в этой сфере карьеру, но через три года его выгнали из флота за съемку порно. После этого мужчина решил создавать контент для фетишистов. Больше всего он зарабатывает на снимках ног.

"Я был в шоке, что это такой большой рынок", – рассказал Блэкман в интервью британскому телешоу This Morning.

Теперь бывшему моряку платят даже за грязные носки. Стоимость этой услуги доходит до 1,5 тысячи фунтов стерлингов. Помимо этого, один из пользователей пытался купить за несколько сотен фунтов 30-секундное видео, на котором Блэкман снимает носки.

"Один человек рассказал мне, что оставил жену дома, чтобы поехать забрать мой носок", – добавил он.

