В Госдуме призвали продумать альтернативу порно, прежде чем его запрещать

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Прежде чем запрещать порно, необходимо продумать альтернативный информационный продукт, который был бы интересен россиянам, заявила Москве 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так парламентарий прокомментировала предложение председателя общественно-политического движения в защиту традиционных российских ценностей Элины Жгутовой запретить и заблокировать порноконтент. По ее словам, это необходимо для повышения рождаемости и защиты нравственного климата в стране. Она добавила, что порно отдаляет человека от создания семьи и рождения ребенка.

Останина напомнила, что ранее Владимиру Путину уже задавали вопрос о возможном запрете в России порносайтов. В ответ президент отметил, что для этого людям необходимо предложить какую-либо замену. Парламентарий подчеркнула, что российские граждане имеют право пользоваться любой информацией, кроме той, что находятся под запретом на сегодняшний день.

"Прежде чем выходить с подобной инициативой, необходимо получить экспертную оценку. Может ли быть такое, что у 45-летнего мужчины, посмотревшего порно, повернется психика? <...> Или 25-летний парень, посмотрев порно, подумает, что ему не нужны дети?" – задалась вопросом Останина.

Депутат подчеркнула, что любая инициатива должна быть подкреплена соответствующей аргументацией.

"Возможно, посмотрев эти ролики, тот же молодой парень в силу особенностей своего гормонального развития как раз и явится более активным участником в решении демографической проблемы, о которой говорила автор инициативы", – заключила Останина.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что желание приобрести секс-игрушку является отклонением от нормы и что этим должны заниматься психиатры или другие профильные специалисты.

По словам Милонова, секс-шопы являются мусорной отраслью российской экономики. Кроме того, подобные магазины пришли в Россию с Запада и не получали никаких разрешений. Покупателями в секс-шопах являются люди с недостатками морального порядка, считает он.