19 декабря, 20:38Технологии
Путин назвал порносайты бедой всего мира
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Порносайты – беда всего мира, которой вместо запрета надо найти более интересную альтернативу, заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
Российский лидер отметил, что сайты с подобным контентом посещают люди со всего мира.
"И сначала (смотрят. – Прим. ред.) порносайты, а потом как котлету заказать", – отметил президент.
По его словам, запретить можно все что угодно, однако в данном случае людям лучше предложить альтернативу, что могло бы захватить внимание человека.
"Итоги года" с российским лидером прошли в четверг, 19 декабря, в столичном Гостином Дворе. Они длились 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.
Их задали 33 представителя СМИ, включая модераторов мероприятия и блогеров, а также почти 30 россиян. Кроме того, в эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.
Путину задали больше 70 вопросов в ходе прямой линии