Путин назвал порносайты бедой всего мира

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Порносайты – беда всего мира, которой вместо запрета надо найти более интересную альтернативу, заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Российский лидер отметил, что сайты с подобным контентом посещают люди со всего мира.

"И сначала (смотрят. – Прим. ред.) порносайты, а потом как котлету заказать", – отметил президент.

По его словам, запретить можно все что угодно, однако в данном случае людям лучше предложить альтернативу, что могло бы захватить внимание человека.

"Итоги года" с российским лидером прошли в четверг, 19 декабря, в столичном Гостином Дворе. Они длились 4 часа 27 минут. Президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.

Их задали 33 представителя СМИ, включая модераторов мероприятия и блогеров, а также почти 30 россиян. Кроме того, в эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.