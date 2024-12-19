Песков назвал насыщенной и разнообразной прямую линию Путина

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Совмещенная прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина получилась насыщенной по содержанию и разнообразной по темам, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Кроме того, отметил пресс-секретарь президента России, и внутри страны, и за ее рубежом многие будут анализировать высказывания и ответы Путина, который сделал много важных заявлений.

"Во многом удовлетворен интерес журналистов. Многие граждане услышали то, что они хотели услышать по тем темам, которые их беспокоят", – подытожил Песков.

"Итоги года" с российским лидером прошли в четверг, 19 декабря, в столичном Гостином Дворе. Они длились 4 часа 27 минут. В этом году президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.

Их задавали 33 представителя СМИ, включая модераторов мероприятия и блогеров, а также почти 30 россиян. Кроме того, в эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.