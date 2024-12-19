Завершилась прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Завершилась совмещенная прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина.

Программа "Итоги года" длилась 4 часа 27 минут, что оказалось больше прошлогоднего хронометража. В 2023 году аналогичное мероприятие продлилось 4 часа 3 минуты.

Мероприятие 2024 года отличается от других тем, что при подготовке к прямой линии впервые был задействован искусственный интеллект. В этот раз президент ответил на 76 вопросов, включая 14 по тематике специальной военной операции.

Их задавали 33 представителя СМИ, включая модераторов мероприятия и блогеров, а также почти 30 россиян. Кроме того, в эфире прозвучали обращения к Путину от 6 иностранных изданий, включая журналистов от недружественных стран – США и Великобритании.

"Итоги года" с российским лидером прошли в четверг, 19 декабря, в столичном Гостином Дворе. Россияне могли отправить свой вопрос Путину до самого конца мероприятия, в итоге число обращений превысило 2 миллиона.

