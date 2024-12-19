Путин заявил, что уберег Россию и она отошла от края пропасти

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Владимир Путин заявил, что уберег Россию и страна отошла от края пропасти. Об этом президент сообщил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам главы государства, он сделал все, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой.

"Я считаю, что не просто уберег Россию, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после (отставки Бориса Ельцина. – Прим. ред.), вело нас к полной тотальной утрате нашего суверенитета", – заявил президент.

Путин отметил, что без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может. Он также назвал огромной честью доверие россиян, которые выбрали его главой страны.

"Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству. Конечно, то, что люди, граждане России, уже не в первый раз доверили мне возглавить государство российское – это огромная честь и огромная ответственность", – подчеркнул Путин.

Ранее президент заявил, что с Россией сейчас фактически воюют все страны Североатлантического альянса. Однако, подчеркнул Путин, боеготовность российской армии в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.

Глава государства также отметил успехи российских вооруженных сил. По его словам, это обусловлено в том числе ростом оборонной промышленности и новой техники.