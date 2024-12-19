Путин рассказал, что после введения санкций перевел деньги в банк "Россия"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что после введения санкций он демонстративно перевел деньги в банк "Россия".

"Когда банк "Россия" был поставлен под санкции, это было первое финансовое учреждение, я демонстративно перевел туда свои деньги. Зарплату, по-моему, туда же начисляют", – подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин заявил, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не сообщала ему, какое решение по ключевой ставке примет регулятор на заседании 20 декабря. Кроме того, Набиуллина, вероятно, и сама не знает итоговое решение ЦБ по ставке, так как оно принимается на совете директоров, обратил внимание президент.

Также Путин выразил надежду, что следующее решение по ключевой ставке будет обдуманным и актуальным для текущей ситуации.