Путин заявил, что Набиуллина не рассказала ему о решении по ставке ЦБ

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Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина не сообщала, какое решение по ключевой ставке примет регулятор на заседании 20 декабря. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Кроме того, Набиуллина, вероятно, и сама не знает итоговое решение ЦБ по ставке, так как оно принимается на совете директоров, обратил внимание президент.

Также Путин выразил надежду, что следующее решение по ключевой ставке будет обдуманным и актуальным для текущей ситуации.

Между тем председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центробанк РФ победит инфляцию и снизит ключевую ставку. При этом он признал, что регулятор слишком поздно начал бороться с инфляцией.

ЦБ России 25 октября резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.