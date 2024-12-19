Путин назвал тревожным сигналом ситуацию с инфляцией

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Инфляция в России – тревожный сигнал, заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам президента, при подготовке к мероприятию он общался с главой ЦБ России Эльвирой Набиуллиной.

"Эльвира мне сказала, что уже 9,2–9,3% (инфляция. – Прим. ред.)", – отметил Путин.

В целом ситуация в российской экономике стабильная и надежная, в следующем году рост ВВП составит 2–2,5%, указал глава государства.

"Здесь есть некоторые проблемы – это инфляции. Такой разогрев экономики. У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачи приземлить эти темпы", – сказал Путин.

Тем не менее ряд экспертов сообщают, что Банк России мог бы раньше начать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки, добавил российский лидер.

Между тем рост экономики РФ за два года составил порядка 8%, уточнил ранее президент страны. С его слов, в Соединенных Штатах экономика выросла на 5–6%, а в ЕС – на 1%. При этом рост ВВП России по итогам года может составить 4%, подчеркнул он.