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За два года рост российской экономики составил около 8%. Об этом заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Президент отметил, что в США экономика выросла на 5–6%, а в Евросоюзе – на 1%. При этом рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, допустил глава государства, по итогам года может составить 4%.

"В этому году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже, надо будет посмотреть", – сказал Путин.

Лидер РФ также рассказал, что международные институты ставят Россию на первое место в Европе по объему экономики и паритету покупательской способности. РФ смогла обогнать ФРГ еще в прошлом году, а в этом – Японию, напомнил глава государства.

По словам Путина, в целом в экономической сфере в России ситуация устойчивая и развитие идет, "несмотря ни на что".

"Все на экономике – это основа основ. На этом (зиждется. – Прим. ред.) и жизненный уровень граждан, на этом и стабильность, и обороноспособность – все на экономике", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики.

Ранее Путин заявлял, что ВВП России за январь – октябрь этого года вырос на 4,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Глава государства отмечал, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью. РФ хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели поражение.

