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04 декабря, 15:56

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Путин: Запад хотел нанести России стратегическое поражение в экономической сфере

Путин заявил, что ВВП России вырос на 4,1% за 10 месяцев 2024 года

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

ВВП России за январь – октябрь этого года вырос на 4,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Глава государства отметил, что главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Президент добавил, что РФ хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели поражение. По его словам, в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив с Россией производственные и логические цепочки.

Однако, считает Путин, после сложного периода отечественная экономика не только восстановилась, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что, по его мнению, чрезвычайно важно. Может, это является самым главным результатом работы в сфере экономики за последние 2–3 года, подчеркнул президент.

Между тем Путин заявлял, что Запад попытался нанести РФ сокрушительный удар и отлучить ее от мировой политики и экономики, но этого не удалось. Он напомнил, что западные антироссийские санкции не возымели эффекта. Россия нужна миру, и никакие решения западных начальников не изменят этого, пояснял президент.

Мишустин заявил об активном росте многих отраслей промышленности

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