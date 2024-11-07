Путин заявил, что Западу не удалось нанести РФ удар и отлучить от мира

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Запад попытался нанести России сокрушительный удар и отлучить ее от мировой политики и экономики. Однако это не удалось, заявил Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая".

"Наши оппоненты предполагали, что нанесут России сокрушительный нокаутирующий удар, от которого она уже не оправится и перестанет быть одним из элементов международного обихода. Думаю, нет нужды напоминать, что произошло в реальности", – подчеркнул глава государства.

Глава государства отметил, что западные антироссийские санкции не возымели эффекта. Россия необходима миру, и никакие решениях западных начальников не поменяют это, указал он.

"Объем санкций, карательных мер, применяемых к нашей стране, не имеет аналогов в истории", – сказал Путин.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что бюджет России в начале 2000-х годов был чуть больше бюджета Нью-Йорка, но за 24 года страна смогла проделать путь до 4–5-го места в мире по объему ВВП. По его словам, РФ не только смогла "встать на ноги", но и выстоять, когда начались череда перемен, "идеальный шторм", а также попытки стран коллективного Запада наказать Россию за хотение стать самостоятельной.

