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Бюджет России в начале 2000-х годов был чуть больше бюджета Нью-Йорка, но за 24 года страна смогла проделать путь до 4–5-го места в мире по объему ВВП. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Это страна, которая выжила на обломках Советского Союза и стала правопреемницей этой некогда великой державы. И вот за 24 года нам удалось проделать путь до 4–5-го места по ВВП, по паритету покупательной способности. Это гигантский путь", – заявил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, РФ не только смогла "встать на ноги", но и выстоять, когда начались череда перемен, "идеальный шторм", а также попытки стран коллективного Запада наказать Россию за хотение стать самостоятельной.

Ранее Владимир Путин заявлял, что экономика страны продолжает расти, несмотря на то что динамика ВВП в третьем квартале 2024 года несколько замедлилась. По оценке Минэкономразвития, за январь – август ВВП прибавил 4,2%.

Однако, уточнил глава государства, в российской экономике сохраняются дисбалансы и сложности, вызванные непростыми условиями, в которых страна наращивает свой индустриальный, аграрный и финансовый потенциал. Также на экономику влияют санкции, дефицит кадров и технологий, добавил президент.